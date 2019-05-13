Опубликованы фото интерьера сгоревшего Нотр-Дама

Телеканал ABC News опубликовал кадры, снятые внутри частично сгоревшего собора Парижской Богоматери. Фото опубликованы на сайте телеканала.

Алтарь собора оказался разрушен в результате падения шпиля. Фрагменты шпиля до сих пор находятся в соборе.

На кадрах видно, что в крыше остаются два отверстия, затянутые сеткой, предотвращающей попадание мусора в храм. В храме лежат камни с разрушенной крыши, при восстановлении их использовать не планируется.

Напомним, ранее Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. В первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.

Как известно, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

РБК-Украина писало, что собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Ранее сообщалось, что сумма пожертвований на реконструкцию за первые два дня после пожара собора Нотр-Дам де Пари достигла почти 1 млрд евро.