ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нацсобрание Франции поддержало законопроект о реставрации сгоревшего Нотр-Дама

Новости » Общество    11.05.2019 - 07:42
Нацсобрание Франции поддержало законопроект о реставрации сгоревшего Нотр-Дама
Фото: Нотр-Дам де Пари (GettyImages)

За документ проголосовали 32 человека

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. Об этом пишет LCP.

По данным телеканала, в первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.

Законопроект в том числе предполагает, что реставрация будет проведена за счет пожертвований. Тем, кто финансово участвовал в восстановлении собора, положены налоговые льготы. Законопроект был представлен на заседании правительства Франции в конце апреля.

Напомним, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

РБК-Украина писало, что собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Ранее сообщалось, что сумма пожертвований на реконструкцию за первые два дня после пожара собора Нотр-Дам де Пари достигла почти 1 млрд евро.

Проживающих вблизи сгоревшего Нотр-Дама предупредили о загрязнении свинцом Во Франции полиция начала проверку Нотр-Дама после пожара
Новости Украины пожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь