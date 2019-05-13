Опубліковані фото інтер'єру згорілого Нотр-Дама

Телеканал ABC News опублікував кадри, зняті всередині частково згорів собору Паризької Богоматері. Фото опубліковані на сайті телеканалу.

Вівтар собору виявився зруйнований в результаті падіння шпиля. Фрагменти шпиля досі знаходяться в соборі.

На кадрах видно, що в даху залишаються два отвори, затягнуті сіткою для запобігання попадання сміття в храм. У храмі лежать камені із зруйнованою даху, при відновленні їх використовувати не планується.

Нагадаємо, раніше Національні збори Франції (нижня палата парламенту) підтримала законопроект про реставрацію частково згорів собору Нотр-Дам. У першому читанні за документ проголосували 32 людини, п'ятеро висловилися проти, ще 10 утрималися.

Як відомо, в столиці Франції Парижі увечері 15 квітня сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

РБК-Україна писало, що собор Нотр-Дам де Парі практично врятували від руйнування. Всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

Раніше повідомлялося, що сума пожертвувань на реконструкцію за перші два дні після пожежі собору Нотр-Дам де Парі досягла майже 1 млрд євро.