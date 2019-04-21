ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции заявили о почти полном спасении Нотр-Дама от риска разрушения

Новости » Общество    21.04.2019 - 17:45
Во Франции заявили о почти полном спасении Нотр-Дама от риска разрушения
Фото: пожар в Нотр-Даме (twitter.com/PompiersParis)

Все нестабильные части собора стабилизировали

Во Франции пострадавший в результате пожара собор Парижской Богоматери практически спасен от разрушения. Об этом заявил министр культуры Франции Франк Риестер, передает Ouest-France.

Он сообщил, что собор "в настоящее время почти что спасен от разрушения".

По его словам, все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Напомним, в Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить.  Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове предположил, что некий сбой в компьютерной системе мог привести к пожару в Нотр-Дам де Пари. Добавим, несколько версий причины возгорания собора. В частности,  пожарные считают, что это произошло из-за работы по реставрации здания. По версии прокуратуры, свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери нет.

Мэрия Парижа приняла решение построить рядом с пострадавшим во время пожара Нотр-Дам де Пари временный деревянный собор. 

В Париже полиция разогнала "желтых жилетов" с помощью водометов Во Франции следствие установило место возгорания Нотр-Дама
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Париж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь