Опубліковано заяву Ради про відповідальність Ірану за збитий літак МАУ

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У заяві парламенту міститься вимога про компенсацію за збитий літак

У середу, 22 січня, опубліковано заяву Верховної ради України, яка покладає на Ісламську Республіку Іран відповідальність за збитий український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана. Документ оприлюднений у виданні "Голос України".

У заяві підкреслюється, що ВР розраховує на офіційні вибачення Ірану за збиття українського літака і загибель його екіпажу та пасажирів, а також закликає Ісламську республіку Іран визнати свою повну відповідальність.

"Верховна рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного і всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ірану до відкритої співпраці з іноземними державами і міжнародними організаціями, а також надання будь-якого можливого сприяння їх роботі", - сказано в тексті заяви.

Також парламент закликає світову спільноту і міжнародні організації підтримати Україну в її наполяганні щодо проведення розслідування, встановлення усіх винних, їх належного покарання, повернення тіл загиблих і здійснення іранською стороною усіх компенсаційних виплат.

"Верховна рада закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) вжити заходів щодо своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібних трагедій у майбутньому, а також звертається до всіх міжнародних партнерів з пропозицією спільно розробити для цього ефективні політичні та технічні механізми", - підкреслюється у документі.

Крім того, парламент звернувся до органів державної влади України із закликом у повній мірі інформувати суспільство про результати розслідування катастрофи.

Нагадаємо, 14 грудня ВР прийняла заяву, яка покладає на Іран відповідальність за збитий український пасажирський літак МАУ.

Як писало РБК-Україна, авіакатастрофа поблизу Тегерана сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, проте після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Так, на третій день після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран визнав, що військові збили літак. Водночас вище керівництво країни наполягає, що трагедія сталася у результаті "людської помилки".