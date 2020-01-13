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В комитете рекомендуют Раде принять заявление об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ

Новости » Общество     13.01.2020 - 23:28
В комитете рекомендуют Раде принять заявление об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ
Фото: заседание комитета (sluga-narodu.com)

Также в заявлении будут содержаться требования о компенсации за сбитый самолет

Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал заявление парламента, которое возлагает на Исламскую Республику Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Также в комитете отметили, что будут рекомендовать Раде принять заявление.

"Заявление ВР призвана усилить переговорную позицию президента и Министерства иностранных дел относительно требований полного юридического признания ответственности со стороны Ирана. Речь идет не только про официальные извинения, но и о компенсациях всем пострадавшим", - указано в решении комитета.

Также участники комитета отметили, что заявление адресуется как Ирану с требованием обеспечить прозрачное расследование, так и иностранным государствам. Документ будет содержать призыв выработать на основании результатов полного расследования "ряд правил, которые позволят избежать подобных трагедий в будущем".

Напомним, украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января. Погибший - один из пилотов.

Добавим, что сейчас Украина рассматривает возможность созыва Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

В столице Ирана 8 января иранские военные двумя ракетами сбили самолет МАУ, который осуществлял рейс из Тегеран - Киев. В результате погибли 176 человек. Иранские власти заявили, что самолет сбили по ошибке.

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