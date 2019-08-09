Опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии

Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в результате штурма его дома

Видео задержания 8 августа экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении властью, было опубликовано вечером в четверг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В ролике видно, как Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме, рядом находятся его вооруженные сторонники.

Также зафиксирован непосредственно момент сдачи экс-президента силовикам.

Сообщается, что видео сняла помощница Атамбаева, заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева.

Кроме того 8 августа телеканал AKI-TV опубликовал снятое с дрона видео штурма дома экс-президента Киргизии.

Напомним, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаева был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными.

Спецназ начал штурм резиденции бывшего президента еще 7 августа, но штурм был провален и сторонники Атамбаева не пустили спецназ в дом бывшего главы государства.