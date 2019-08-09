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Опубліковано відео затримання екс-президента Киргизії

Новини » Надзвичайні події    09.08.2019 - 03:28
Опубліковано відео затримання екс-президента Киргизії
Фото: Алмазбек Атамбаєв (kremlin.ru)

Алмазбек Атамбаєв був затриманий 8 серпня в результаті штурму його будинку

Відео затримання 8 серпня екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, обвинуваченого в корупції і зловживанні владою, було опубліковане в четвер увечері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У ролику видно, як Атамбаєв веде переговори з представниками влади в своєму будинку, поруч перебувають його озброєні прибічники.

Також зафіксовано безпосередньо момент здачі екс-президента силовикам.

Повідомляється, що відео зняла помічниця Атамбаєва, заступник голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва.

Крім того, 8 серпня телеканал AKI-TV опублікував зняте з дрона відео штурму будинку екс-президента Киргизії.

 

Нагадаємо, екс-президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека, його вивезли з резиденції в конвої з кількох легкових машин і автобусів із військовими.

Спецназ почав штурм резиденції колишнього президента ще 7 серпня, але штурм був провалений і прибічники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

У Бішкеку поліція почала розгін мітингу в підтримку Атамбаєва Число постраждалих при спробі затримання Атамбаєва зросла до сотні
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