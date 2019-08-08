Число пострадавших при попытке задержания Атамбаева возросло до сотни

Фото: штурм резиденции Атамбаева (twitter/tvrain)

За два дня а медицинской помощью обратились 98 человек

В Киргизии после проведения спецоперации по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева пострадали 98 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык".

Как сообщается, за два дня - 7 и 8 августа - всего за медицинской помощью обратились 98 человек.

Один пострадавший - Усен Ниязбеков, сотрудник "Альфа" - скончался, 11 сотрудников силовых структур были переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение, 83 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

По состоянию на 8 августа в организации здравоохранения были доставлены 20 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Но штурм был провален и сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства.

После штурма дома бывшего президента Киргизии внутри остались шесть сотрудников спецназа. Сторонники бывшего главы государства из числа местных жителей категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований.

8 августа после долгих переговоров Алмазбек Атамбаев сам сдался властям, после чего его задержали.

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.