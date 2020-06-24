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Опубликовано видео последствий паводков в Ивано-Франковской области

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 11:28
Опубликовано видео последствий паводков в Ивано-Франковской области
Фото: поводок в Ивано-Франковской области (kurs.if.ua)

В регионе затопило более 4,5 тысяч домов

В результате паводков в Ивано-Франковской области затопило тысячи домов и обесточены десятки населенных пунктов. Появилось видео последствий непогоды в регионе.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Сейчас известно о подтоплении 4596 жилых домов в 161 населенном пункте области.

Повреждено автомобильную дорогу Н-09 Мукачево-Львов, в с. Микуличин. Движение заблокировано.

Организованы объездные пути и частично ограничен проезд на аварийных участках дорог.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область из-за последствий непогоды в области.

Кроме того, сегодня в Украине ожидается очередное ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют ливни, град и шквалы до 20 м/с.

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Автор: Анастасия Рокитна

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