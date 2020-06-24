Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с паводками

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер будет координировать деятельность органов власти

Премьер-министр Денис Шмигаль вылетел в Ивано-Франковскую область из-за последствий непогоды в области. Он будет координировать деятельность органов власти в преодолении последствий паводков.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье", - написал Шмыгаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль терміново вилітає в Івано-Франківську область у зв'язку з негодою Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди. Опубліковано Денис Шмигаль Вівторок, 23 червня 2020 р.

Также на видео видно, что вместе со Шмыгалем садится в самолет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отметим, что сегодня ночью в западных областях были сильные ливни и объявлен красный уровень опасности.

Напомним, пик непогоды в Ивано-Франковской области, которая сопровождается наводнениями и оползнями, ожидается сегодня.

РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о наводнении на западе Украины с 23 до 25 июня.

Добавим, на западе Украины объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

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Автор: Анастасия Рокитна