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В Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 10:12
В Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения
Фото: Василий Буджак (firtka.if.ua)

Коммунальщики работают на обеспечением движения по дорогах

В Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из непогоды в результате наводнений. Сейчас коммунальщики работают над обеспечением движения по этих дорогах.

Об этом сказал Василий Буджак, руководитель службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области в эфире телеканала "Украина 24".

"Все дороги государственного значения потерпели повреждения, подтопления, а некоторые участки и разрушения. Но мы работаем круглосуточно... Проезд практически по всем дорогам государственного значения обеспечиваем", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве обещают оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе.

Отметим, сегодня утром Шмыгаль вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вылетели в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с паводками.

По данным ГСЧС, на западе из-за наводнения подтопило 4 976 домов, более 3 тысяч подвалов и столько же колодцев, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и более 9 тысяч приусадебных участков.

Также РБК-Украина писало, в Офисе президента обещают предоставить гуманитарную помощь для пострадавших областей.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрдорогиИвано-Франковская область
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