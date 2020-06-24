Опубліковано відео наслідків паводків в Івано-Франківській області

Фото: поводок в Івано-Франківській області (kurs.if.ua)

В регіоні затопило більше 4,5 тисяч будинків

В результаті поводків в Івано-Франківській області затопило тисячі будинків та знеструмлено десятки населених пунктів. З'явилось відео наслідків негоди в регіоні.

Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Наразі відомо про підтоплення 4596 житлових будинків у 161 населених пунктах області.

Пошкоджено автомобільну дорогу Н-09 Мукачево-Львів, у с. Микуличин. Рух заблоковано.

Організовано об’їздні шляхи та частково обмежено проїзд на аварійних участках доріг.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській області пошкоджені всі дороги державного значення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков вилетіли в Івано-Франківську область через наслідки негоди в області.

Крім того, сьогодні в Україні очікується чергове погіршення погодних умов, синоптики прогнозують зливи, град та шквали до 20 м/с.

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Автор: Анастасия Рокитна