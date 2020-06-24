ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано відео наслідків паводків в Івано-Франківській області

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 11:28
Опубліковано відео наслідків паводків в Івано-Франківській області
Фото: поводок в Івано-Франківській області (kurs.if.ua)

В регіоні затопило більше 4,5 тисяч будинків

В результаті поводків в Івано-Франківській області затопило тисячі будинків та знеструмлено десятки населених пунктів. З'явилось відео наслідків негоди в регіоні.

Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Наразі відомо про підтоплення 4596 житлових будинків у 161 населених пунктах області.

Пошкоджено автомобільну дорогу Н-09 Мукачево-Львів, у с. Микуличин. Рух заблоковано.

Організовано об’їздні шляхи та частково обмежено проїзд на аварійних участках доріг.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській області пошкоджені всі дороги державного значення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова МВС Арсен Аваков вилетіли в Івано-Франківську область через наслідки негоди в області.

Крім того, сьогодні в Україні очікується чергове погіршення погодних умов, синоптики прогнозують зливи, град та шквали до 20 м/с.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України паводок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся