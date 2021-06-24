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Опубликовано видео "обстрела" Россией британского эсминца в Черном море

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Лондон, Четверг 24 июня 2021 13:18
Опубликовано видео "обстрела" Россией британского эсминца в Черном море Фото: в РФ заявили о якобы "обстреле" британского эсминца в Черном море (wikimedia.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В Британии опубликовали видео якобы "обстрела" Россией британского эсминца Defender. На его борту был корреспондент BBC, который снял видео.

Видео опубликовало BBC.

Корреспондент BBC Джонатан Билл сообщил, что судно преследовали российские военные. Звуков якобы "предупредительного огня" на видео не слышно, однако сообщается, что выстрелы были, но далеко.

Отметим, "обстрел" произошел вчера днем. Тогда РФ заявила, что открыла предупредительный огонь в сторону эсминца. Однако, в Британии опровергли стрельбу по кораблю.

Мыс Фиолент, где это произошло, находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

Напомним, в Минобороны Британии заявили, что их флоту "не помешают" ходить у берегов Крыма.

Отметим, после инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе.

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Российская Федерация Великобритания обстрел
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