Опубликовано видео "обстрела" Россией британского эсминца в Черном море

Корреспондент BBC Джонатан Билл сообщил, что судно преследовали российские военные. Звуков якобы "предупредительного огня" на видео не слышно, однако сообщается, что выстрелы были, но далеко.

Отметим, "обстрел" произошел вчера днем. Тогда РФ заявила, что открыла предупредительный огонь в сторону эсминца. Однако, в Британии опровергли стрельбу по кораблю.