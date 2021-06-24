ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе

Новина українською →
Россия, Четверг 24 июня 2021 10:30
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе Фото: замглавы МИД РФ Сергей Рябков (facebook.com MIDRussia)
Автор: Юлия Струк

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - заявил замминистра.

Он подчеркнул, что территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна.

"Нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - заявил Рябков.

Напомним, Минобороны России опубликовало два видео обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Кадры с места инцидента сняты с беспилотника и самолета Су-24М.

Как писало РБК-Украина, 23 июня вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии. РФ обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация МИД РФ граница
NEWS
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ