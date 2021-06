Опубліковано відео "обстрілу" Росією британського есмінця в Чорному морі

Кореспондент BBC Джонатан Білл повідомив, що судно переслідували російські військові. Звуків ніби-то "попереджувального вогню" на відео не чути, проте повідомляється, що постріли були, але далеко.

Зазначимо, "обстріл" стався вчора вдень. Тоді РФ заявила, що відкрила попереджувальний вогонь у бік есмінця. Однак, у Британії спростували стрілянину по кораблю.