Опубліковано відео "обстрілу" Росією британського есмінця в Чорному морі

У Британії опублікували відео нібито " обстрілу" Росією британського есмінця Defender . На його борту був кореспондент BBC, який зняв відео.

Кореспондент BBC Джонатан Білл повідомив, що судно переслідували російські військові. Звуків ніби-то "попереджувального вогню" на відео не чути, проте повідомляється, що постріли були, але далеко.

Зазначимо, "обстріл" стався вчора вдень. Тоді РФ заявила, що відкрила попереджувальний вогонь у бік есмінця. Однак, у Британії спростували стрілянину по кораблю.

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Мис Фіолент, де це сталося, знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.