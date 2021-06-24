У Путина сделали заявление после "обстрела" британского эсминца в Черном море

У президента России Владимира Путина назвали провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море . Кремль сожалеет об этом.

По его словам, российские пограничники будут и далее "жестко реагировать на провокации в Черном море".

"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", - заявил Песков.

Песков также прокомментировал заявление МИД России о готовности "бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают".

"В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь Путина.

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