Опубликовано видео допроса девушки Протасевича

Государственные белорусские СМИ распространили видео с допросом девушки Романа Протасевича, россиянкой Софии Сапеги , которых 23 мая задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. На видео она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси".

Девушка на видео рассказала, что с Романом Протасевичем она летела на одном самолете. Она также призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о белорусских сотрудниках внутренних дел. На этом 25-секундный ролик обрывается.

Напомним, Сапегу и Протасевича задержали вчера в Минске. Для того чтобы их задержать белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Отметим, сегодня, 25 мая, суд в Беларуси арестовал на два месяца Софию Сапегу. Следствие в отношении нее ведет белорусский Следственный комитет. Девушку содержат в СИЗО КГБ страны.

Как писало РБК-Украина, ранее белорусские СМИ опубликовали видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает "признательные показания".