Опубліковано відео допиту дівчини Протасевича

Державні білоруські ЗМІ поширили відео з допитом дівчини Романа Протасевича, Росіянки Софії Сапеги , яких 23 травня затримали в Мінську після посадки літака Ryanair. На відео вона зізналася, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі".

Дівчина на відео розповіла, що з Романом Протасевичем вона летіла на одному літаку. Вона також зізналася, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про білоруських співробітників внутрішніх справ. На цьому 25-секундний ролик обривається.

Нагадаємо, Сапегу і Протасевича затримали вчора в Мінську. Для того, щоб їх затримати білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника Nexta звинувачують в тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Відзначимо, сьогодні, 25 травня, суд у Білорусі заарештував на два місяці Софію Сапегу. Слідство щодо неї веде білоруський Слідчий комітет. Дівчину утримують у СІЗО КДБ країни.

Як писало РБК-Україна, раніше білоруські ЗМІ опублікували відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також говорить, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає "свідчення".