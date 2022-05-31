ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Опубліковано унікальне відео польотів української авіації на "Азовсталь"

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 31 травня 2022 15:48
Опубліковано унікальне відео польотів української авіації на "Азовсталь" Фото: українські вертольоти виконували бойові польоти на "Азовсталь" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українська сторона вперше опублікувала відео бойових польотів на завод "Азовсталь", коли на його території захисники Маріуполя утримували позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки.

"Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю і боєприпаси, вертолітники ЗС України і спецпризначенці ГУР МО України провели унікальну за складністю операцію", - йдеться в підписі до відео.

Що відомо про польоти на "Азовсталь"?

У перші місяці повномасштабної війни Росії проти України російські пабліки повідомляли про збиті українські вертольоти на підльоті до Маріуполя. На той момент українська сторона не підтверджувала будь-яких спецоперацій з підтримки захисників оточеного міста.

Вже в травні президент Володимир Зеленський вперше підтвердив бойові польоти української авіації і визнав загибель багатьох українських льотчиків, які намагалися прорватися на "Азовсталь". За його словами, захисникам Маріуполя доставлялися їжа і ліки, намагалися забрати поранених, але на той час не можна було офіційно коментувати операції, оскільки в цьому районі працювали російські ППО.

Як заявляв начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, загалом було сім таких місій, на "Азовсталь" літали в цілому 16 вертольотів Мі-8, в тому числі з підкріпленням для"Азова". Однак під час п'ятої і сьомої місії були збиті два вертольоти. Також противник збив ще один вертоліт, який вилетів на порятунок одного з екіпажів.

Нагадаємо, 16 травня українське командування віддало наказ зберегти життя захисників "Азовсталі", після чого бійці почали виходити і здаватися в російський полон. Згідно з останніми даними, з території заводу вийшли близько 2 500 військових, українська сторона працює над їх обміном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою