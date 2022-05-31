Опубліковано унікальне відео польотів української авіації на "Азовсталь"

Українська сторона вперше опублікувала відео бойових польотів на завод "Азовсталь", коли на його території захисники Маріуполя утримували позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки.

"Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю і боєприпаси, вертолітники ЗС України і спецпризначенці ГУР МО України провели унікальну за складністю операцію", - йдеться в підписі до відео.

Що відомо про польоти на "Азовсталь"?

У перші місяці повномасштабної війни Росії проти України російські пабліки повідомляли про збиті українські вертольоти на підльоті до Маріуполя. На той момент українська сторона не підтверджувала будь-яких спецоперацій з підтримки захисників оточеного міста.

Вже в травні президент Володимир Зеленський вперше підтвердив бойові польоти української авіації і визнав загибель багатьох українських льотчиків, які намагалися прорватися на "Азовсталь". За його словами, захисникам Маріуполя доставлялися їжа і ліки, намагалися забрати поранених, але на той час не можна було офіційно коментувати операції, оскільки в цьому районі працювали російські ППО.

Як заявляв начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, загалом було сім таких місій, на "Азовсталь" літали в цілому 16 вертольотів Мі-8, в тому числі з підкріпленням для"Азова". Однак під час п'ятої і сьомої місії були збиті два вертольоти. Також противник збив ще один вертоліт, який вилетів на порятунок одного з екіпажів.