Опубліковано повні контрпропозиції Європи до плану Трампа: у чому відмінності

Європа розробила власний план припинення війни. Він базується на плані, який запропонували США, але має чимало відмінностей від оригіналу. Текст плану вже оприлюднили й зазначається, що цей документ виглядає "реалістичніше" за попередній варіант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph та Reuters.
"Європейський план щодо припинення війни в Україні... різко відрізняється від суперечливої пропозиції з 28 пунктів, висунутої адміністрацією Трампа. Європейський план набагато більше підтримує Україну, визнаючи величезні жертви, яких вона зазнала під час війни", - пише Te Telegraph.
Що саме міститься у європейському плані припинення війни:
Видання зазначають, що різниця між планами США та Європи доволі велика. Наводиться низка моментів, які яскраво ілюструють, що саме змінилося у порівнянні з планом США:
Нагадаємо, що у Женеві 23 листопада пройшло обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини. Остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського та Трампа.
Держсекретар США Марко Рубіо вже заявив, що за підсумками переговорів з Україною у Женеві в американський мирний план вносять зміни. Це підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який сказав, що сьогоднішня зустріч між США та Україною в Женеві щодо мирного плану була "дуже продуктивною".