Опубликованы полные контрпредложения Европы к плану Трампа: в чем отличия

"Европейский план по прекращению войны в Украине... резко отличается от противоречивого предложения из 28 пунктов, выдвинутого администрацией Трампа. Европейскийплан гораздо больше поддерживает Украину, признавая огромные жертвы, которые она понесла во время войны", - пишет Te Telegraph.

Что именно содержится в европейском плане прекращения войны:

После прекращения войны будут созданы специальные меры для соблюдения мира и безопасности.

Россия и Украина берут на себя обязательства соблюдать прекращение огня всюду - в небе, на суше и на море .

. Россия и Украина немедленно начинают переговоры по мониторингу со стороны третьих стран за соблюдением прекращения огня.

по мониторингу со стороны третьих стран за соблюдением прекращения огня. Союзники Украины под руководством США будут вести мониторинг - предполагается, что он будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, БПЛА и тому подобное.

Стороны смогут подавать отчеты о нарушении режима прекращения огня через специальный механизм.

Россия должна вернуть всех перемещенных украинских детей. Процесс возвращения будут контролировать третьи страны из числа партнеров Украины.

Проводится обмен военнопленными по формуле "всех на всех". Кремль освобождает абсолютно всех заключенных гражданских граждан Украины.

Кремль освобождает абсолютно всех заключенных гражданских граждан Украины. Территориальные переговоры будут вестись исключительно исходя из того, какая будет текущая линия соприкосновения на фронте .

. Стороны после завершения войны вместе делают все необходимое для оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам.

Суверенитет Украины подтверждается. О нейтралитете не может быть и речи.

Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в частности от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО .

. Не может быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины и оборонной промышленности.

Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских стран и других заинтересованных государств. Украина имеет право размещать на своей территории силы союзников .

Украина . Вступление Украины в НАТО возможно с согласия всех членов альянса .

. Украина вступает в Европейский Союз - это не обсуждается.

Украина остается безъядерным государством.

Любые территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться исключительно после полного прекращения огня .

. Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязуются не менять их силой . О дипломатических путях ничего не сказано.

. О дипломатических путях ничего не сказано. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС с участием США и над Каховской ГЭС . Также Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

с участием США . Также Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой. Никаких ограничений на экономическое сотрудничество Украины и ее партнеров.

Украина получит компенсацию, в частности за счет активов России. Последние остаются замороженными, пока РФ не выплатит компенсацию .

. Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира. Если РФ нарушит соглашение, санкции восстанавливаются .

после достижения устойчивого мира. Если РФ нарушит соглашение, . Все страны ОБСЕ проведут переговоры по европейской безопасности.

Издание отмечают, что разница между планами США и Европы довольно большая. Приводится ряд моментов, которые ярко иллюстрируют, что именно изменилось по сравнению с планом США: