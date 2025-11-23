Опубликованы полные контрпредложения Европы к плану Трампа: в чем отличия

Европа разработала собственный план прекращения войны. Он базируется на плане, который предложили США, но имеет немало отличий от оригинала. Текст плана уже обнародовали и отмечается, что этот документ выглядит "реалистичнее" предыдущего варианта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph и Reuters.
"Европейский план по прекращению войны в Украине... резко отличается от противоречивого предложения из 28 пунктов, выдвинутого администрацией Трампа. Европейскийплан гораздо больше поддерживает Украину, признавая огромные жертвы, которые она понесла во время войны", - пишет Te Telegraph.
Что именно содержится в европейском плане прекращения войны:
Издание отмечают, что разница между планами США и Европы довольно большая. Приводится ряд моментов, которые ярко иллюстрируют, что именно изменилось по сравнению с планом США:
Напомним, что в Женеве 23 ноября прошло обсуждение мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии. Окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.
Госсекретарь США Марко Рубио уже заявил, что по итогам переговоров с Украиной в Женеве в американский мирный план вносят изменения. Это подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который сказал, что сегодняшняя встреча между США и Украиной в Женеве по мирному плану была "очень продуктивной".