Опубликовано постановление о ВСК для расследования взрывов на складах боеприпасов

Постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы" в четверг, 7 ноября, было опубликовано. Документ обнародовали в издании "Голос Украины".

Комиссию возглавит глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Определить основными задачами ВСК:

проведение проверки сведений о пожаре (взрывах) на складах боеприпасов на стратегических объектах Министерства обороны Украины, а именно: в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.);

проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины по поводу пожара (взрывов) на складах боеприпасов в выше указанных городах;

установление обстоятельств, сбор информации и получения объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для рассмотрения которых образована ВСК;

инициирование вопросов о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины.

Напомним, 31 октября парламент одобрил проект постановления №2312 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея (Харьковская обл.), г. Сватово (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы". За создание ВСК проголосовали 339 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде Украины 25 октября был зарегистрирован проект постановления №2312.

Ранее Арахамия анонсировал, что в ВР создадут новую временную следственную комиссию по расследованию пожаров на арсеналах боеприпасов.

Так, в октябре 2018-го генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по уголовным делам о взрывах на складах с боеприпасами нет ни одного обвиняемого.