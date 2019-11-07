Опубліковано постанову про ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів

Постанова "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія (Харківська обл.), м. Сватове (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки" в четвер, 7 листопада, була опублікована. Документ оприлюднили у виданні "Голос України".

Комісію очолить глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Визначити основними завданнями ТСК:

проведення перевірки відомостей про пожежу (вибухи) на складах боєприпасів на стратегічних об'єктах Міністерства оборони України, а саме: в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія (Харківська обл.), м. Сватове (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.);

проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами України з приводу пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у вище зазначених містах;

встановлення обставин, збір інформації та отримання пояснень від осіб, а також від підприємств, установ, організацій, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, пов'язаної з колом питань, для розгляду яких утворена ТСК;

ініціювання питань про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.

Нагадаємо, 31 жовтня парламент схвалив проект постанови №2312 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія (Харківська обл.), м. Сватове (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки". За створення ТСК проголосували 339 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді України 25 жовтня був зареєстрований проект постанови №2312.

Раніше Арахамія анонсував, що у ВР створять нову тимчасову слідчу комісію з розслідування пожеж на арсеналах боєприпасів.

Так, у жовтні 2018-го генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у кримінальних справах про вибухи на складах з боєприпасами немає жодного обвинуваченого.