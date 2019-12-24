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Кабмин обязал сделать перерасчет платы за отопление

Новости » Общество     24.12.2019 - 18:30
Кабмин обязал сделать перерасчет платы за отопление
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Кабмине заявляют, что пересчет позволит уменьшить платежку потребителя за декабрь в среднем на 300-400 гривен

Правительство обязало предприятия теплокомунэнерго (ТКЭ) сделать перерасчет платы за отопление в связи со снижением цены природного газа в течение отопительного периода 2019/2020 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

По словам министра Алены Бабак, сегодня для большинства предприятий ТКЭ цены на газ меньше, чем те, что учтены в действующих тарифах, поэтому следует сделать перерасчет.

"Мы понимаем, что сегодня для большинства предприятий цены на газ меньше, чем те, что учтены в действующих тарифах. Например, в тарифе, который действует сегодня на услуги предприятий ТКЭ, цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его по 6200-6100 грн. В рамках тарифа при выставлении счета потребителям, предприятие может сделать перерасчет на газовую составляющую тарифа", - сказала она.

Отмечается, что сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей. Также в Министерстве проинформировали, сколько сэкономят украинцы вследствие перерасчета.

"Осуществление пересчета позволит уменьшить платежку потребителя за декабрь 2019 в среднем на 300-400 грн. Так, например, за отопительный сезон 2019/2020 гг. семья, проживающая в квартире площадью 65,3 кв. м получит уменьшенную платежку в среднем на 800-1000 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин готовит перерасчет стоимости коммунальных услуг при их некачественном предоставлении.

Также РБК-Украина писало, что 11 декабря правительство утвердило новые правила поставки горячей воды. Согласно новым правилам, горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов. Это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

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