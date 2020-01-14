Опубликовано новое видео попадания ракет по самолету МАУ

В сети появилось новое видео попадания ракет в самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране, который потерпел крушение 8 января в Тегеране. Соответствующее видео опубликовал персидскоязычный телеканал Manoto на своей странице в Twitter.

Отмечается, что на видео зафиксирован запуск ракет по самолету МАУ. В частности, виден запуск нескольких ракет, попадание их в объект и падение самолета.

Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января. Самолет МАУ был сбит двумя ракетами иранскими военными. В результате погибли все 176 человек, находящихся на борту самолета. Иранские военные заявили, что сбили самолет по ошибке, ожидая атаки со стороны США.

Во вторник, 14 января, власти Ирана заявили, что задержали "некоторых людей" за роль в катастрофе украинского самолета под Тегераном. При этом детали задержания, количество арестованных и их имена не разглашаются.

Также РБК-Украина писало, что помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. По его словам, перед отправкой украинских экспертов в Иран рассматривалось несколько причин катастрофы, однако версия ракетного удара была одной из основных.