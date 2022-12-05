Опубліковані фото пошкодженої техніки на аеродромі в Рязані

У мережі з'явилися фотографії пошкодженої військової техніки армії РФ на аеродромі у російській Рязані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Судячи з опублікованих фотографій, серйозні пошкодження зазнали реактивний бомбардувальник Ту-22М у хвостовій частині, а також аеродромний пускач на шасі ЗІЛ-131.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.
Після цього в Міноборони РФ заявили, що по аеродромах, де базується стратегічна авіація, нібито вдарили безпілотниками.
Крім того, в мережі з'явився перший супутниковий знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілєво", що знаходиться в Рязанській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.