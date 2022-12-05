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Опубліковані фото пошкодженої техніки на аеродромі в Рязані

Фото: опубліковано фото пошкодженої техніки на аеродромі в Рязані (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У мережі з'явилися фотографії пошкодженої військової техніки армії РФ на аеродромі у російській Рязані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Судячи з опублікованих фотографій, серйозні пошкодження зазнали реактивний бомбардувальник Ту-22М у хвостовій частині, а також аеродромний пускач на шасі ЗІЛ-131.

У бомбардувальника, який є носієм крилатих ракет, також пошкоджено оперення, кабіна заднього стрільця, а також частково двигуни.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.

Після цього в Міноборони РФ заявили, що по аеродромах, де базується стратегічна авіація, нібито вдарили безпілотниками.

Крім того, в мережі з'явився перший супутниковий знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілєво", що знаходиться в Рязанській області.

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