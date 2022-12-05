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Опубликованы фото поврежденной техники на аэродроме в Рязани

Фото: опубликовано фото поврежденной техники на аэродроме в Рязани (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В сети появились фотографии поврежденной военной техники армии РФ на аэродроме в российской Рязани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Судя по опубликованным фотографиям, серьезные повреждения получили реактивный бомбардировщик Ту-22М в хвостовой части, а также аэродромный пускатель на шасси ЗИЛ-131.

У бомбардировщика, являющегося носителем крылатых ракет, также повреждены оперение, кабина заднего стрелка, а также частично двигатели.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области , а также о взрывах на аэродроме под Рязанью.

После этого в Минобороны РФ заявили , что по аэродромам, где базируется стратегическая авиация, якобы ударили беспилотниками.

Кроме того, в сети появился первый спутниковый снимок последствий взрыва на находящемся в Рязанской области российском военном аэродроме "Дягилево".

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