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Зеленский посетит Латвию 16 октября

Новости » Политика    10.10.2019 - 15:13
Зеленский посетит Латвию 16 октября
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Во время визита Зеленский проведет встречу с президентом Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября посетит с официальным визитом Латвийскую Республику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что во время визита Зеленский проведет встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером парламента Инаром Мурниеце.

Также Владимир Зеленский в Риге встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Напомним, РБК-Украина писало, что во время визита в США Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, у которого конфисковали "деньги Януковича".

Также Зеленский заявил, что военное положение в Украине не решит ситуацию на Донбассе. Он отметил, что если говорить про людей и территории, то первый приоритет - это люди, второй - территории.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил вопрос расследования авиакатастрофы МН17 с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. Накануне нидерландский парламент принял решение о проведении дополнительного расследования по делу МН17, в котором планируют изучить роль Украины в вопросе закрытия воздушного пространства над Донбассом.

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