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Опублікована програма зустрічей Зеленського в Литвії

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 09:35
Опублікована програма зустрічей Зеленського в Литвії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та його дружини почнеться о 10:30

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає Латвію з офіційним візитом. Про це повідомляє прес-служба президента Латвії.

Прес-служба президента Латвії опублікувала програму для ЗМІ. Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та його дружини почнеться о 10:30.

Потім відбудуться переговори делегацій України та Латвії в Ризькому замку. О 12.00-12.30 відбудеться прес-конференція президента Егілса Левітса і президента України Володимира Зеленського..

Потім буде урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Свободи. Також Зеленський зустрінеться з головою сейму Внарой Мурниецей і прем'єр-міністром Кришьянисом Кариньшем.

Крім того, Володимир Зеленський відвідає Ризьку українську середню школу та музей окупації Латвії. Він огляне пам'ятник українському поету і художнику Тарасу Шевченку та проведе зустріч з представниками української діаспори.

О 17:40 президент України відкриє пам'ятну дошку на честь створення першої дипломатичної місії Української Народної Республіки в Ризі в 1920 році.

Нагадаємо, раніше делегація Латвії приєдналася до часткового бойкоту осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в знак солідарності з Україною.

Зазначимо, проведення "виборів" в окупованому Криму засудив глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич. Він заявив, що Рига також не буде визнавати результати так званих "місцевих виборів" в Криму.

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