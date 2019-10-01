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Латвия солидарна с Украиной в бойкоте ПАСЕ

Новости » Политика    01.10.2019 - 06:01
Латвия солидарна с Украиной в бойкоте ПАСЕ
Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)

Делегация Латвии не примет участия в сессии ПАСЕ, однако будет работать в комитетах

Делегация Латвии присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной. Об этом передает DW.

Таким образом Латвия выражает свой протест против возвращения России в состав ассамблеи. Руководитель делегации Латвии Инес Либина-Эгнере уточнила, что работа участников делегации продолжится только в политических группах и комитетах.

Известно также, что в Страсбург на сессию ПАСЕ приехали двое из четырех членов делегации еще одной балтийской страны - Литвы.

Делегация Украины заявила, что не будет принимать участие в осенней сессии ПАСЕ через возвращение к ней России в обход требований резолюций ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

Президент ПАСЕ Лилиан Море Паскъе во время открытия выразила сожаление по поводу бойкота.

"Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. Я разочарована, что украинский парламент не подал полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии", - сказала она.

Напомним, ранее к бойкоту ПАСЕ присоединилась половина делегации из Литвы. В поддержку Украины и против восстановления права голоса России в ПАСЕ также выступила Грузия - часть ее делегации тоже присоединилась к бойкоту.

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