Опубликована программа развития дорог на 2018-2022 годы

На развитие дорог в рамках данной программы направят почти 300 млрд гривен
На финансирование ремонта и развитие автомобильных дорог в течение 2018-2022 годов направят почти 300 млрд гривен. Соответствующая программа развития автодорог опубликована на "Урядовом портале".
В частности, в правительстве прогнозируют, что на реализацию данной программы в течение пяти лет направят почти 300 млрд гривен, а результатом ее выполнения станет строительство, реконструкция и ремонт 6 692 километров автодорог.
В программе также перечислены основные объекты по направлениям международных коридоров:
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил программу развития автодорог на 2018-2022 годы. По словам руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, за этот период планируется эффективно соединить дорогами все областные центры Украины.