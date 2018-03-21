Кабмин утвердил программу развития автодорог на 2018-2022

За пять лет на дороги в Украине планируют выделить около 300 млрд гривен

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача - не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты", - заявил на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

Засідання Уряду: нових відремонтованих доріг в Україні буде все більше і більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва абсолютно системно. У нас завдання - не кілометри, а щоб вони повністю з’єднували населені пункти. pic.twitter.com/Q3NqG2zMFy — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 21, 2018

Ми розпочали найбільш масштабне будівництво доріг за всю історію незалежної України. Дороги ми відновимо, і це не тільки слова. Ви побачите результат. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 21, 2018

"Внедряем контроль качества дорог. Некоторые построенные дороги уже имеют повреждения. Кто сделал халтуру, будет исправлять ошибки за свой счет. Мы ввели 5-10-летнюю гарантию на качество дорог. В соглашениях уже сейчас появляются гарантийные условия, которые нужно выполнять подрядчикам", - добавил Гройсман.

В частности, за пять лет из разных источников на дороги планируется направить около 300 млрд гривен. По словам руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, за этот период планируется эффективно соединить дорогами все областные центры Украины. Результатом реализации программы должны стать ремонт и развитие 6 692 километров дорог.

Отметим, одним из ключевых проектов программы является Go Highway - транснациональный транспортный коридор, в рамках которого планируется соединить украинские черноморские порты Николаев и Одесса с польским Гданьском на Балтийском море.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил пять программ ремонта и строительства дорог на 2018 год. Кроме того, основная программа предусматривает бюджет 6,6 млрд гривен и заключается в продолжении ремонтных работ по всей стране на тех участках дорог, которые начали ремонтировать еще в прошлом году.