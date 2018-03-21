Опубліковано програму розвитку доріг на 2018-2022 роки

На розвиток доріг в рамках даної програми спрямують майже 300 млрд гривень

На фінансування ремонту та розвиток автомобільних доріг протягом 2018-2022 років спрямують майже 300 млрд гривень. Відповідну програму розвитку автошляхів опубліковано на "Урядовому порталі".

Зокрема, в уряді прогнозують, що на реалізацію даної програми протягом п'яти років спрямують майже 300 млрд гривень, а результатом її виконання стане будівництво, реконструкція і ремонт 6 692 кілометрів автодоріг.

У програмі також перелічені основні об'єкти за напрямками міжнародних коридорів:

М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (82,6 км, 0,4 млрд гривень, 2018-2020);

М-05 Київ-Одеса (131,1 км, 5,7 млрд гривень, 2018-2022);

М-03 Київ - Харків - Довжанський (369,7 км, 22,3 млрд гривень, 2018-2022);

М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине (92,6 км., 2,6 млрд гривень, 2018-2022);

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (237,6 км, 9,0 млрд гривень, 2018-2022);

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (237,9 км, 3,6 млрд гривень, 2018-2022);

М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (275,9 км, 4,3 млрд гривень, 2018-2022);

М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (428,2 км, 10,8 млрд гривень, 2018-2022)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив програму розвитку автодоріг на 2018-2022 роки. За словами керівника "Укравтодору" Славоміра Новака, за цей період планується ефективно поєднати дорогами всі обласні центри України.