Опубліковано програму розвитку доріг на 2018-2022 роки

На розвиток доріг в рамках даної програми спрямують майже 300 млрд гривень
На фінансування ремонту та розвиток автомобільних доріг протягом 2018-2022 років спрямують майже 300 млрд гривень. Відповідну програму розвитку автошляхів опубліковано на "Урядовому порталі".
Зокрема, в уряді прогнозують, що на реалізацію даної програми протягом п'яти років спрямують майже 300 млрд гривень, а результатом її виконання стане будівництво, реконструкція і ремонт 6 692 кілометрів автодоріг.
У програмі також перелічені основні об'єкти за напрямками міжнародних коридорів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив програму розвитку автодоріг на 2018-2022 роки. За словами керівника "Укравтодору" Славоміра Новака, за цей період планується ефективно поєднати дорогами всі обласні центри України.