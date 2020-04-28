Опубликована предварительная повестка дня заседания Рады в четверг

Предварительная повестка дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 30 апреля, опубликовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура. Соответствующие фотографии он разместил в своем Telegram-канале.

Фото: повестка дня

Так, в повестке дня указаны шесть законопроектов о ратификации соглашений и три законопроекта о присоединении Украины к различным соглашениям.

Кроме того, в повестку включен законопроект о снижении денежного залога на местных выборах.

Также нардепы должны рассмотреть:

проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных - граждан Украины"

законопроект №3329 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезни (COVID-19)"

проект закона №3313 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады по оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении"

законопроект № 2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии"

проект постановления №3384 "Об Отчете Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы"

законопроект №3132 "О внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета"

проект постановления №3400 "О внесении изменений в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины"

Подчеркнем, в повестке дня также предусмотрено рассмотрение спецпроцедуры принятия закона о банках во втором чтении. Кроме того, нардепы рассмотрят и два постановления, которыми предусмотрены изменения в составе парламентских комитетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 30 апреля, в ходе внеочередного заседания Верховная рада рассмотрит около 20 законопроектов.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде еще продолжаются консультации по поводу назначения Михаила Саакашвили в состав Кабинета министров.

Так, внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 30 апреля. Начало заседания запланировано на 13:00.