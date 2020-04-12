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Опубликована карта распространения COVID-19 в Киеве

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 11:28
Опубликована карта распространения COVID-19 в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего инфицированных в Печерском и Дарницком районах столицы

Названы районы Киева с числом инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.

Так, по состоянию на утро 12 апреля, больше всего инфицированных коронавирусом в Печерском и Дарницком районах столицы - 94 и 59 соответственно. Следом идут Шевченковский и Соломенский районы - 51 и 49 случаев соответственно.

Меньше всего инфицированных в Святошинском (18 случаев), Деснянском (24), Оболонском (25) и Подольском (26) районах.

Опубликована карта распространения COVID-19 в Киеве

Карта распространения коронавируса в Киеве (t.me/vitaliy_klitschko)

За минувшие сутки лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Голосеевский +2;
  • Дарницкий +3;
  • Деснянский 2;
  • Днепровский +2;
  • Оболонский 0;
  • Печерский +10;
  • Подольский +0;
  • Святошинский 1;
  • Соломенский +0;
  • Шевченковский +0.

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Украине уже составляет 2 777 человек. Из них 89 человек выздоровели, а 83 пациента умерли.

Отметим, городской голова Киева Виталий Кличко также сообщил, что среди заболевших за минувшие сутки киевлян - один медик.

Также РБК-Украина писало, что в Крыму запретили браки и разводы из-за коронавируса. Браки могут начать регистрировать аж после 1 июня 2020 года.

За сутки в Киеве выявили еще 20 случаев COVID-19, заболел еще один медик Саудовская Аравия продлевает комендантский час на неопределенный срок из-за коронавируса
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