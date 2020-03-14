Опубликован закон Зеленского о допуске иностранных военных на учения в Украину

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

На финансирование в госбюджете предусмотрено более 63 млн гривен

В издании "Голос Украины" был опубликован законопроект авторства президента Владимира Зеленского о допуске иностранных военных на учения в Украину. Об этом свидетельствует публикация в газете.

Законом одобряется решение главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием ВСУ на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824 300 гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ "О государственном бюджете Украина на 2020 год" Министерству обороны Украины.

Напомним, ранее глава государства одобрил свой проект закона.

Рада приняла данный проект закона авторства президента на внеочередном заседании 4 марта. Документ за основу поддержали 286 нардепов, а в целом - 289 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, 4 февраля Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3003.