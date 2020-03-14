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Опублікований закон Зеленського про допуск іноземних військових на навчання в Україну

Новини » Політика     14.03.2020 - 08:20
Опублікований закон Зеленського про допуск іноземних військових на навчання в Україну
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На фінансування у держбюджеті передбачено понад 63 млн гривень

У виданні "Голос України" був опублікований законопроект авторства президента Володимира Зеленського про допуск іноземних військових на навчання в Україну. Про це свідчить публікація в газеті.

Законом схвалюється рішення глави держави про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

Зокрема, фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань за участю ЗСУ на території України і за її межами в 2020 році, в сумі 63 824 300 гривень планується здійснити в межах асигнувань, передбачених ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" Міністерству оборони України.

Нагадаємо, раніше глава держави схвалив свій проект закону.

Нагадаємо, Рада прийняла даний проект закону авторства президента на позачерговому засіданні 4 березня. Документ за основу підтримали 286 нардепів, а в цілому - 289 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, 4 лютого Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №3003.

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