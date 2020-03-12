ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский одобрил допуск иностранных военных на учения в Украину

Новости » Политика     12.03.2020 - 17:18
Зеленский одобрил допуск иностранных военных на учения в Украину
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее Рада одобрила решение президента о допуске

Президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект №3003 о допуске иностранных военных на учения в Украину. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - 12 марта возвращен с подписью от президента.

Зеленский одобрил допуск иностранных военных на учения в Украину

Законом одобряется решение главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

В частности, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием ВСУ на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824 300 гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ "О государственном бюджете Украина на 2020 год" Министерству обороны Украины.

Напомним, Рада приняла данный проект закона авторства президента на внеочередном заседании 4 марта. Документ за основу поддержали 286 нардепов, а в целом - 289 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, 4 февраля Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3003.

Зеленский подписал свои изменения в закон "О национальной безопасности" КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского
Новости Украины Владимир Зеленскийучениязаконопроект
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь