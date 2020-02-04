Зеленский предлагает Раде разрешить допуск иностранных военных на учения в Украину

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента

Глава государства Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3003 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные на сайте парламента.

Проект закона был зарегистрирован в Раде сегодня, 4 февраля.

На данный момент текст проекта отсутствует. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Верховная рада 8 созыва в конце февраля 2019 года одобрила за основу и в целом законопроект №10067 о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины. За закон проголосовали 263 нардепа.

Подчеркивалось, что на финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами, в 2019 году было предусмотрено 40 млн 220,1 тыс. гривен.

Как писало РБК-Украина, Рада во вторник, 4 февраля, предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы).