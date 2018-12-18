Рада провалила закон о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности

Фото: Верховная рада (РБК-Украина/Виталий Носач)

Штраф планировали увеличить с 51 до 850 гривен

Верховная рада провалила во втором чтении законопроект №8492 о снижении смертности и травматизма на дорогах Украины. Документ не получил достаточной поддержки нардепов в сессионном зале, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР Андрей Парубий предлагал отправить документ на повторное второе чтение, однако это предложение не поддержали парламентарии.

"К сожалению, проект закона №8492 отклонен. Это огромная работа комитета. Это несправедливо и неправильно", - сказал глава парламента.

В частности, проектом предлагалось внести изменения в части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривны до 850 гривен.

Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

Напомним, 18 сентября Верховная рада приняла за основу законопроект №8492 относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине только каждый четвертый водитель пристегивается ремнем безопасности.

Кроме того, министерство инфраструктуры Украины планирует до 2021 года внести изменения в правила перевозки пассажиров автобусным транспортом. Вследствие чего, в Украине запретят автобусы без ремней безопасности.