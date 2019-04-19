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Рада может ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей

Новости » Политика    19.04.2019 - 17:36
Рада может ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей
Иллюстративное фото (flickr.com)

Предлагается ввести штрафы от 510 гривен

Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Так, законопроект №10130 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу нарушений правил перевозки детей рекомендуется принять за основу.

Документом устанавливается административная ответственность в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение правил перевозки детей (510 гривен) и 50 таких минимумов за совершение такого же правонарушения повторно в течение года (850 гривен).

"Члены комитета, проанализировав законопроект, отметили его актуальность, ведь согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, использование автомобильных кресел снижает смертность среди детей в ДТП на 54%, а риск получения травм - на 70%. Комитет единогласно принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №10130 принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранительный комитет рекомендует парламенту принять за основу законопроект №10131 о повышении штрафов в 10 раз украинским автомобилистам за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце прошлого года Рада провалила во втором чтении законопроект №8492 о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности. Документ не получил достаточной поддержки нардепов в сессионном зале. Спикер Андрей Парубий предлагал отправить документ на повторное второе чтение, однако депутаты не проголосовали за это предложение. Штрафы предлагалось увеличить до 850 гривен.

Подчеркнем, в Украине только каждый четвертый водитель пристегивается ремнем безопасности.

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