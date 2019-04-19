Рада может ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей

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Предлагается ввести штрафы от 510 гривен

Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Так, законопроект №10130 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу нарушений правил перевозки детей рекомендуется принять за основу.

Документом устанавливается административная ответственность в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение правил перевозки детей (510 гривен) и 50 таких минимумов за совершение такого же правонарушения повторно в течение года (850 гривен).

"Члены комитета, проанализировав законопроект, отметили его актуальность, ведь согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, использование автомобильных кресел снижает смертность среди детей в ДТП на 54%, а риск получения травм - на 70%. Комитет единогласно принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №10130 принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранительный комитет рекомендует парламенту принять за основу законопроект №10131 о повышении штрафов в 10 раз украинским автомобилистам за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце прошлого года Рада провалила во втором чтении законопроект №8492 о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности. Документ не получил достаточной поддержки нардепов в сессионном зале. Спикер Андрей Парубий предлагал отправить документ на повторное второе чтение, однако депутаты не проголосовали за это предложение. Штрафы предлагалось увеличить до 850 гривен.

Подчеркнем, в Украине только каждый четвертый водитель пристегивается ремнем безопасности.