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Опубликован закон о прозрачности собственности провайдеров

Новости » Политика    29.10.2019 - 10:45
Опубликован закон о прозрачности собственности провайдеров
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Закон опубликовали в издании "Голос Украины"

Законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием" был опубликован в издании "Голос Украины".

Этот закон вступает в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ предусматривает внесение изменений в закон "О телевидении и радиовещании", которым на провайдеров программной услуги распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности.

Также данным законом в Украине запрещается учреждать и участвовать в провайдерах программной услуги физическим и юридическим лицам, которые являются резидентами страны, признанной Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Напомним, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект. Ранее 4 октября глава парламента Дмитрий Разумков одобрил законопроект и 5 октября передал его на подпись президенту.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада 3 октября приняла во втором чтении законопроект №2035. За документ проголосовали 248 парламентариев. А 19 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении этот законопроект.

Так, комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной раде одобрить законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием".

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