Опубліковано закон про прозорість власності провайдерів

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Закон опубліковано у виданні "Голос України"

Законопроект №2035 "Про внесення змін у деякі закони України про забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям" був опублікований у виданні "Голос України".

Цей закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Документ передбачає внесення змін в закон "Про телебачення і радіомовлення", яким на провайдерів програмної послуги поширюються вже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги щодо структури власності.

Також цим законом в Україні забороняється засновувати і брати участь у провайдерів програмної послуги фізичним та юридичним особам, які є резидентами країни, визнаними Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом.

Нагадаємо, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект. Раніше 4 жовтня глава парламенту Дмитро Разумков схвалив законопроект і 5 жовтня передав його на підпис президенту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада 3 жовтня прийняла у другому читанні законопроект №2035. За документ проголосували 248 парламентаріїв. А 19 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні цей законопроект.

Так, комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній раді схвалити законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям".