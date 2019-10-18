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Опубліковано закон про безперервній роботі Нацради

Новини » Політика    18.10.2019 - 16:17
Опубліковано закон про безперервній роботі Нацради
Фото: парламент (РБК-Україна)

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Опубліковано закон про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради в п'ятницю, 18 жовтня, у виданні "Голос України".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1 та абзацу четвертого підпункту 3 пункту 1 цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Документом передбачається забезпечити безперервність функціонування відомства: члену Національної ради надається право виконувати обов'язки до призначення нового члена. Також закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів Національної ради на всі вакантні посади.

При цьому нинішній порядок передбачає двомісячне відсутність членів Нацради.

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський підписав закон 16 жовтня.

Верховна рада ухвалила цей закон 2 жовтня. Діючий порядок допускає двомісячне відсутність членів Нацради.

Очікується, що питання з ліцензією "112 Україна" вирішуватиме нова Національна рада.

"Ми повинні перезавантажити Нацраду. І вони нехай без мене будуть розглядати це питання. Навіщо мені втручатися в цю ситуацію", - заявив під час прес-марафону президент Володимир Зеленський.

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