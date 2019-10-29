Опубликован закон о лицензиях в сфере космической деятельности

Законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственном регулировании космической деятельности" во вторник, 29 октября, был опубликован в издании "Голос Украины".

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

Документом определяется, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы. В проекте закона предусматривается исключить положения из закона "О космической деятельности" об осуществлении лицензирования космической деятельности (на сегодняшний день положениями закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" не предусмотрено лицензирование такого вида).

Как сообщало РБК-Украина, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ. Ранее 9 октября проект закона одобрил глава парламента Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.

Верховная рада приняла данный законопроект во втором чтении 2 октября. За него проголосовали 308 парламентариев.

Напомним, 13 сентября Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1071. Законопроект поддержали 283 народных депутата.

Кроме того, в мае Верховная рада 8 созыва провалила законопроект №9219 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии развитию космической деятельности и привлечении инвестиций в космическую отрасль Украины".