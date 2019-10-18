Опубликован закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей

Закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о госсубсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине", в пятницу, 18 октября, был опубликован в издании "Голос Украины". Документ вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Из закона следует, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии.

При этом обязательным условием получения государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма, является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины. Указанное положение должно существенно снизить соответствующие коррупциогенные риски.

Закон должен способствовать привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против Украины.

"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме абзаца третьего подпункта 6 пункта 4 раздела I этого закона, который вступает в силу с 1 января 2021 года", - указано в тексте документа.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписанный данный законопроект 16 октября, а спикер Верховной рады Дмитрий Разумков одобрил его еще 27 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял данный закон во втором чтении 20 сентября.

При этом за основу этот законопроект нардепы одобрили 12 сентября. За документ проголосовали 285 народных депутатов.