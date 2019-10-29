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Опубликован закон об электронном документообороте в Раде

Новости » Политика    29.10.2019 - 10:32
Опубликован закон об электронном документообороте в Раде
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законом предусматривается внести изменения в статью 91 Регламента ВР

Опубликован закон №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связаного с законодательным процессом" в издании "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Законом предусматривается внести изменения в статью 91 Регламента ВР в части подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и статье 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский 25 октября подписал проект этого закона.

Кроме того, 21 октября проект одобрил глава ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись главе государства.

Так, парламент 17 октября принял во втором чтении проект закона №1044-1, его поддержали 256 нардепов.

При этом комитет ВР по вопросам регламента рекомендовал Раде принять документ за основу и в целом в ходе рассмотрения в первом чтении.

Отметим, в октябре 2015 года председатель Верховной рады 8 созыва Владимир Гройсман предложил создать в Раде электронный документооборот. А в феврале 2016 года спикер ВР Андрей Парубий обещал, что парламент перейдет на электронную обработку документов.

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