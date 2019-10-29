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Опублікований закон про електронний документообіг у Раді

Новини » Політика    29.10.2019 - 10:32
Опублікований закон про електронний документообіг у Раді
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Законом передбачається внести зміни до статті 91 Регламенту ВР

Опублікований закон №1044-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом" у виданні "Голос України". Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Законом передбачається внести зміни до статті 91 Регламенту ВР у частині подачі супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді і до статті 97 про ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський 25 жовтня підписав проект цього закону.

Крім того, 21 жовтня проект схвалив глава ВР Дмитро Разумков і передав його на підпис главідержави.

Так, парламент 17 жовтня ухвалив у другому читанні проект закону №1044-1, його підтримали 256 нардепів.

При цьому комітет ВР з питань регламенту рекомендував Раді схвалити документ за основу і в цілому в ході розгляду в першому читанні.

Відзначимо, в жовтні 2015 року голова Верховної ради 8 скликання Володимир Гройсман запропонував створити в Раді електронний документообіг. А в лютому 2016 року спікер ВР Андрій Парубій обіцяв, що парламент перейде на електронну обробку документів.

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