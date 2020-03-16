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Опубликован текст законопроекта о коронавирусе

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 19:19
Опубликован текст законопроекта о коронавирусе
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Текст проекта закона появился 16 марта

На сайте украинского парламента опубликован текст законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Одним из инициаторов законопроекта является глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Согласно тексту законопроекту, предполагается, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Верховной раде предложили предусмотреть уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом COVID-19. По словам Михаила Радуцкого, законопроект будет действовать только три месяца.

Ранее в парламенте также разработали законопроект об отсрочке налогов на время действия карантина.

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